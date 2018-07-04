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Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Operasyonda, örgütün "büyük bölge talebe mesulleri" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "büyük bölge talebe mesulleri" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, N.P (27), H.Y.K. (24) ve A.A.D. (23) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri dönemde örgütün "büyük bölge talebe mesulleri" oldukları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BBTM FETÖ/PDY Karabük

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