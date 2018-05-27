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Karabük'te FETÖ/PDY'nin hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 00:59 | Son Güncelleme

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, terör örgütünün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evdeki B.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

FETÖ soruşturması kapsamında arandığı öğrenilen şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gaybubet evi Karabük

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