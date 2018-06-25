Karabük'te fuhuş operasyonu

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Kılavuzlar Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, ikamet sahibi C.B (28) ve D.Y (33) isimli kadın ile müşteri oldukları belirlenen A.S (60) ve H.K (62) gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramalarda bulunan ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 740 liraya da el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
C.B ve D.Y'nin aynı suçtan birçok kaydının olduğu tespit edildi.
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