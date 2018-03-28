Karabük'te hırsızlık operasyonu

Karabük'te iki motosikletle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinden iki motosiklet ve 300 lira para çalındığı ihbarı üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Parmak izi ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, olayın faili olduğunu tespit ettiği D.A. ve Ö.Y.Y'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada ele geçirilen motosikletler ise sahibine teslim edildi.