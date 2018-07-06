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Karabük'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

Karabük'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karabük'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki iki iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla F.K'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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hırsızlık Iş Yeri Karabük operasyon

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