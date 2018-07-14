Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara'ya giden Cengiz Demir (61) yönetimindeki 06 EE 1614 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisindeki bir tesisten yola çıkan Fahri Gür (62) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Demir ile yanındaki eşi Hacer Demir (61), sürücü Gür ile yanındaki Mürvet Gür (62), Mühit Kayacan (64), Sefer (73) ve Emine Güleyen (73) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mürvet Gür, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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