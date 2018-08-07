Karabük'te iş kazası: 1 ölü

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir haddehanede meydana gelen iş kazasında, bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir haddehanenin hurda bölümünde çalışan Mustafa Ünal (50), henüz belirlenemeyen bir nedenle hurda malzemeler ile duvar arasında sıkıştı.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ünal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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