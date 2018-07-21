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Karabük'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:53 | Son Güncelleme

Sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde başlayan ve 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın kısmen kontrol altına alındı

Karabük'te, bir sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkan ve 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bağessan Sanayi Sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden atölye yönetimi, çalışanları tahliye etti. Yanıcı maddelerin de etkisiyle hızla büyüyen yangına, Karabük ve ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve yangın helikopteriyle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alınan yangında, iki mobilya atölyesi ve iki gıda deposu kullanılamaz hale geldi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Iş Yeri Karabük mobilya atölyesi yangın

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