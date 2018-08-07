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Karabük'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 23:50 | Son Güncelleme

Yangında, iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren iş yeri kullanılamaz hale geldi

Karabük'teki bir iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Fırat Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 4 katındaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden diğer iş yerindeki çalışanlar, binayı terk ederek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında, iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren iş yeri, kullanılamaz hale geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı caddede yangını izleyen bazı vatandaşların, cep telefonlarıyla görüntü aldığı görüldü.

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iş yeri yangını Karabük

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