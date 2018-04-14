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Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 02:59 | Son Güncelleme

Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük'te bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine seyreden Soner Semiz yönetimindeki 34 KM 7039 plakalı kamyon ile Karabük kent merkezinden Yeşil Mahallesi yönüne giden Harun Çelikkafa'nın (23) kullandığı 37 SK 380 plakalı otomobil, Namal Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Harun Çelikkafa ile aynı araçta bulunan Hasan Akkaya (19), Mehmet Işık (33), Faruk Kayalı (20) ve Sezer Tunç (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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kamyon Karabük otomobil trafik kazası yaralı

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