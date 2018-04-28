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Karabük'te kanyona düşen kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde kanyona düşen kişi itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona düşen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Dereköy Sokak'ta dengesini kaybeden Gökhan K, yaklaşık 20 metre yükseklikten kanyona düştü.

Bir süre baygın kalan Gökhan K, uyandığında telefonla aradığı arkadaşlarına kanyona düştüğünü söyleyerek yardım istedi.

Gökhan K'nin arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerini tespit ettikleri Gökhan K'yi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralanan Gökhan K, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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düşme Kanyon Karabük Safranbolu

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