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Karabük'te karşı şeride geçen otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 02:20 | Son Güncelleme

Karabük'te karşı şeride geçen otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

Karabük'te bir otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçmesi ve minibüsle çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kent merkezi istikametine giden Seyit Ahmet K. (38) yönetimindeki 78 DC 639 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra Safranbolu yönüne seyreden İsmail E'nin (71) kullandığı minibüse de çarparak devrildi.

Kazada sürücüler Seyit Ahmet K. ve İsmail E. ile araçlardan birinde bulunan Rahime E. (65) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Karabük minibüs otomobil trafik kazası yaralı

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