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Karabük'te lezzetler yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında birbirinden lezzetli yemekler yarıştı

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi "Emeğe Vefa" etkinlikleri kapsamında, yemek yarışması düzelendi.

SAKEM Aslanlar Şubesi'nde düzenlenen Karabük Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile eşi Miray Ürkmezer'in onursal jüri üyesi olduğu yarışmada, 16 jüri üyesi yer aldı.

"Ana yemek", "yöresel lezzetler", "hamur işleri" ve "tatlı" olmak üzere dört kategoride yapılan yarışmaya 80 yarışmacı katılırken, jüri üyeleri yemeklerin tek tek tadına baktı.

Ana yemek kategorisinde "Tokat keşkeği" ile Filiz Can, yöresel lezzetlerde "bamya çorbası"yla Seher Öztürk, hamur işlerinde "epişkeli su böreği"yle Emine Arslan, tatlılarda ise "Nevzine" ile Fatma Avcı ilk sırayı aldı.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Jüri üyelerinin dereceye girenleri seçmekte çok zorlandığını ifade eden Ürkmezer, "Sizler olmadan biz bu yarışmayı yapamayız. Emek verdiğiniz, bizlere bu güzel yemekleri tattırdığınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yarışmalar devam edecek. Bizler bunları kültürümüzün devamı, tanıtımı olarak görüyoruz. Türkiye'nin her yöresinden yemekler gördük burada. Bu yemekleri her zaman, her yerde tatma imkanı bulamıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürkmezer Karabük Safranbolu yemek yarışması

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