Karabük'te Mavi Marmara şehitleri anıldı

Karabük İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8'inci yılı nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki pazar alanında bir araya gelenler, ellerinde saldırıda şehit olanların fotoğrafları ile Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İsa Lord, 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasbedilen Filistinlilerin, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Yapılan anlaşmalara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Lord, "Filistin, mücadelesi sürecinde her geçen gün siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo bugünlerde artık denizden de dikenli tellerle uygulanmaya başlandı. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına tepki gösteren, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek veren, 'Büyük Felaket' olarak adlandırılan 'Nakba'nın 70. yılını protesto eden Filistinli kardeşlerimiz son bir aydır İsrail'e karşı büyük bir direniş mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Lord, tüm ağır bedellere rağmen Filistinlilerin, davalarından asla vazgeçmediğini aktardı.

Mavi Marmara şehitlerini de anan gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

