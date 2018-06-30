Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştular

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.
Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise banket ve çimlerin üzerine oturup Kuran-ı Kerim okuyarak ve el işi yaparak çocuklarını bekledi.
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