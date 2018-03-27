Karabük'te öğretmenler 'performans' sistemini protesto etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dövizler açarak toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Öğretmen Performans Sistemi'ni protesto etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme', 'Performansa hayır', 'Öğretmenine değer ver', 'Şiddete dur de' yazılı dövizler açarak, 'Öğretmen Performans Sistemi'ni protesto etti. Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Zeki Öz yaptığı konuşmada, "Performans değerlendirmesinin, herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi, neye hizmet ettiği de belli değildir. Motive etmek yerine, olan motivasyonu bitireceği kesindir. Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarı, hatalara ve mağduriyetlere yol açacaktır" dedi.
Öğretmenlere yönelik şiddete değinen Öz, "Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum