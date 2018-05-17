Karabük'te otel çalışanına silahlı saldırı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tartıştığı otel çalışanını silahla yaralayan şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde otele giden Abdulkerim Y. ve arkadaşı Veysel D, otel çalışanlarından kahvaltı istedi. Kahvaltılarının ardından çalışan Metehan Ertan ile ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Abdulkerim Y, üzerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayla otel çalışanına 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ertan, personelin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden 34 ABL 720 plakalı otomobille kaçan şüpheliler ise kentten çıkmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden Abdulkerim Y'nin, emniyetteki ifadesinde, garsonun hal ve hareketlerinin hoşuna gitmediğini, kendisine otel çıkışında "canım" deyince de sinirlendiğini anlattığı öğrenildi.

