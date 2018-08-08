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Karabük'te otomobil apartman bahçesine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 02:26 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobil apartman bahçesine devrildi

Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi Şahintepesi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EB 5651 plakalı otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 3 metreden Emişyekin Apartmanı'nın bahçesine devrildi.

Büyük bir gürültü sesini duyarak bahçeye çıkan bina sakinleri, devrilmiş aracı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hasar gören otomobilde kimseyi bulamadı.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
bahçe Karabük otomobil partman trafik kazası

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