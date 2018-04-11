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Karabük'te otomobilin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobilin çarptığı kadın öldü

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabük-Ankara karayolu Hamzalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Yivrük'e (64), Sinan Üstün yönetimindeki 34 NC 3696 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yivrük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise ifade için karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

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