HABER

Karabük’te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen kişiler kapalı alanlara sığındı. Başta Fevzi Fırat Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bir işyeri sahibi dükkanına su girmesini önlemek için kum çuvalları ile kapı girişine barikat yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi.

PARTNERDakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...Dakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...
Sivas'ta sağanak, hayatı olumsuz etkilediSivas'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Türkiye-KKTC ortak tatbikatı başarıyla tamamlandıTürkiye-KKTC ortak tatbikatı başarıyla tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.