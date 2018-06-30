HABER

Karabük'te sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar güçlükle ilerleyebildi

Karabük'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı.

Fevzi Fırat Caddesi'ndeki rögarların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskını meydana geldi.

Belediyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.

Yeşil ve 100. Yıl mahallelerinde ise bazı yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi ve Jandarma kavşaklarında yarım metreyi aşan su birikintileri yüzünden trafik zaman zaman durdu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kent genelinde tıkanmış rögarları açma, yollar ve iş yerlerindeki su birikintilerini tahliye etme çalışmalarına devam ediyor.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk varOğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var
6 kiloluk mantar şaşırttı6 kiloluk mantar şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük sağanak su baskını

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda

Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Diyarbakır yanıyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi!

Diyarbakır yanıyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.