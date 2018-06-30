Karabük'te sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

Karabük'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı.

Fevzi Fırat Caddesi'ndeki rögarların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskını meydana geldi.

Belediyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.

Yeşil ve 100. Yıl mahallelerinde ise bazı yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi ve Jandarma kavşaklarında yarım metreyi aşan su birikintileri yüzünden trafik zaman zaman durdu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kent genelinde tıkanmış rögarları açma, yollar ve iş yerlerindeki su birikintilerini tahliye etme çalışmalarına devam ediyor.

