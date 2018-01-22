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Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 01:17 | Son Güncelleme 2 saat önce

Karabük'te Kardemir’de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada midibüsün sürücüsü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Kardemir’de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

VALİ BİLGİ ALDI

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi alarak, çalışmaları takip etti.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük servis midibüsü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
valla bizim memlekette ne savaşa nede teröre ihtiyaç var biz birbirimize yetiyoz her gün trafik , iş kazaları savaş varmış gibi insanlarımızı kaybediyoruz ..
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