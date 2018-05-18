Karabük'te şüpheli ölüm

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Özgür Sokak'ta oturan 46 yaşındaki Şehnaz Tüten'den haber alamayan yakınları eve geldi.
Tüten'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tüten'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından Tüten'in cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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