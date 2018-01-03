Karabük'te taşeron işçilerin kadro sevinci

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Belediyesi'nde 867 taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru işlemleri başlatıldı. İşçiler kadroya alınacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Karabük Belediyesi bünyesinde çalışan 867 taşeron işçinin kadroya geçiş başvuruları Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yapılıyor. Kadroya alınacak olmanın mutluluğunu yaşayan taşeron işçiler, evraklarını getirerek kayıt işlemlerini yaptırıyor. Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 2015 yılında işe girdiğini belirten 32 yaşındaki Aslıhan Tan, "Taşeronlar artık kadroya geçiyor. Hepimize hayırlı olsun. Hepimiz mutluyuz. Umutluyduk, böyle bir şey bekliyorduk. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

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