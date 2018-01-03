HABER

Karabük'te taşeron işçilerin kadro sevinci

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Belediyesi'nde 867 taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru işlemleri başlatıldı. İşçiler kadroya alınacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Karabük Belediyesi bünyesinde çalışan 867 taşeron işçinin kadroya geçiş başvuruları Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yapılıyor. Kadroya alınacak olmanın mutluluğunu yaşayan taşeron işçiler, evraklarını getirerek kayıt işlemlerini yaptırıyor. Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 2015 yılında işe girdiğini belirten 32 yaşındaki Aslıhan Tan, "Taşeronlar artık kadroya geçiyor. Hepimize hayırlı olsun. Hepimiz mutluyuz. Umutluyduk, böyle bir şey bekliyorduk. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

2017 enflasyonu belli oldu

2017 enflasyonu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağmıştı! Olayın sırrı ortaya çıktı

Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağmıştı! Olayın sırrı ortaya çıktı

Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın

Süleyman Soylu: Kırın ayağını, suçunu bana atın

CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır

Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.