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Karabük'te telefonla dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:27 | Son Güncelleme

Karabük'te telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtarak 68 bin 750 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı

Karabük'te telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtarak 68 bin 750 lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Tahsin A'yı (70) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan E.Ş, "Yanımda savcı arkadaş da var. Bir GSM operatörünce telefon abonesi yapılmışsınız. Size yüklü miktarda borç çıkacak. Şu anda bunu yapan, banka şubesinde. Yakalanması için yardımınıza ihtiyacımız var. Size vereceğim hesaba hesabınızda bulunan parayı hemen aktarmanız gerekiyor." diyerek kapattı.

Bunun üzerine hesabının olduğu bankaya giden Tahsin A, 68 bin 750 lirayı kendisine verilen hesaba aktardı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Tahsin A, polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Karabük Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hesap numarası üzerinden yola çıkarak şüphelilerin İstanbul'da olduğunu belirledi.

İstanbul polisiyle irtibata geçen ekipler, E.Ş'yi gözaltına aldı. Karabük'e getirilen ve adliyeye sevk edilen E.Ş. tutuklandı.

Tahsin A'nın parasının ise hesaptan çekildiği ve bulunamadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük telefon dolandırıcılığı

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