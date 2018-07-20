Karabük'te tırın çarptığı yaşlı adam öldü

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e giden Gazanfer A. (48) yönetimindeki 19 FK 859 plakalı asfalt yüklü tır, Demirçelik kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Baş'a (65) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi sonrası tırın altında kalan yaşlı adamın cesedi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla çıkartıldı.
Tır emniyet parkına çekilirken, sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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