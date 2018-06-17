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Karabük'te trafik kazaları: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 16 yaralı

Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 7'si çocuk 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük istikametinden Ankara'ya giden Yusuf Arslan yönetimindeki 16 AEP 77 plakalı otomobil, kent çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki Şaden, Ege Can (9) ve Ece Nur Arslan (11) yaralandı.

Yaralılar o sırada seçim çalışmasından dönen AK Parti konvoyundakiler tarafından otomobilden çıkartıldı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir diğer kaza Eskipazar ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana geldi.

Cihan Böyükdüz idaresindeki 18 LH 442 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi Arslanlar köyü yakınlarında önünde seyreden Ramazan Aydın'ın kullandığı 78 BT 964 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçtaki Refika Durmuş, Naciye Selalmaz ve Zeynep (9), Busenur (3) ile Naciye Böyükdüz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı ilçede meydana gelen başka bir trafik kazasında ise Karabük'ten ilçeye gelen Ramazan Göktepe'nin kullandığı 78 AT 758 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 67 TN 207 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Gülser ile Ayşe Göktepe (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir diğer kazada Karabük'ten Bartın'a giden İdris Bilgili idaresindeki 28 ES 329 plakalı minibüs, Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, Hatice ve Cemalettin Aslan ile Maşide (15) ve Meryem Bilgili (11) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Karabük trafik kazası

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