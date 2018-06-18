HABER

Karabük'te trafik kazaları: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Erdal Özcan (32) yönetimindeki 78 SU 416 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarparak devrildi.

Kazayı göre diğer sürücüler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan Özcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarparak devrildiği aydınlatma direği de ekipler tarafından taşındı.

Diğer kaza Kastamonu-Karabük Karayolu Çevrikköprü mevkisinde meydana geldi.

Semih Çapraz yönetimindeki 37 HF 584 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Döndüye Çapraz yaralandı. Çapraz, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
İşte Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlarİşte Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar
Cilvegözü’nde 2 bin kişi oy kullandıCilvegözü’nde 2 bin kişi oy kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.