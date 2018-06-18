Karabük'te trafik kazaları: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Erdal Özcan (32) yönetimindeki 78 SU 416 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarparak devrildi.

Kazayı göre diğer sürücüler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan Özcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarparak devrildiği aydınlatma direği de ekipler tarafından taşındı.

Diğer kaza Kastamonu-Karabük Karayolu Çevrikköprü mevkisinde meydana geldi.

Semih Çapraz yönetimindeki 37 HF 584 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Döndüye Çapraz yaralandı. Çapraz, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

