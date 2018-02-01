Karabük'te trafik kazaları: 5 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elif Kılıç yönetimindeki 74 BJ 919 plakalı otomobil, Kaya Erdem Caddesi'nde sürüsücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada sürücü Kılıç, otomobilde bulunan Fatma Özdemir, Sevim Sertkaya ve Mehmet Egehan Kılıç yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından, Safranbolu Devlet hastanesine kaldırıldı.

İlçedeki diğer trafik kazasında ise Malahat Abbasova'nın idaresindekiyabancı plakalı otomobil, Eren Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada yaralanan Abbasova, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan sokak, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(AA)