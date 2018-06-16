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Karabük'te trafik kazaları: 5'i çocuk 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 03:09 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5'i çocuk 10 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine giden Mevlüt Taşdelen (39) yönetimindeki 78 BS 250 plakalı otomobil, Safranbolu Kirkille mevkisinde yapımı devam eden kapalı yola girdi.

Alt geçit için açılan yaklaşık 5 metrelik çukura düşen otomobildeki sürücü ve yanında buluna eşi Fikriye (37), çocukları Burak Erdem (13) ve Yunus Eymen (3) yaralandı.

Aracın içinde sıkışan ve kendi imkanlarıyla otomobilden çıkamayan yaralılar, telefonla durumu yakınlarına bildirdi. Yakınlarının haber etmesiyle olay yerine sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden güçlükle çıkartılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan aynı mevkide ikici bir kaza daha meydana geldi.

Bartın istikametinden Karabük'e gelen Nevzat Karlıdağ (39) idaresindeki 06 AS 5855 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önemleri aldığı sırada, Tarık Akgün'ün kullandığı 78 DC 998 plakalı minibüs, kaza yapan otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki Emine Gülberay Yiğit (12), Ferdane Akgül (54), Berat Akgül (9) ve Zeynep Gülderen (10) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu trafik kazası

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