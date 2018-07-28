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Karabük'te trafik kazaları: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 02:28 | Son Güncelleme

Karabük'te trafik kazaları: 6 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Karabük'e gelen Yunus Kara yönetimindeki 78 SS 193 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Burunsuz köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yunus Kara ile araçta bulunan Fatma, Okan Emre, Mehmet Yusuf ve Şeydanur Kara yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise Safranbolu'dan Karabük'e gelen Cemil Kabakçı'nın kullandığı 74 BA 811 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon, Sanayi Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Yol kenarındaki 4 ağacı devirerek yaklaşık 50 metre sonra boş arazide duran kamyonun sürücüsü yaralandı. Sürücü Kabakçı, sağlık ekiplerince götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

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