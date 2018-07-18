Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine giden Kazım Kaya (62) yönetimindeki 78 AB 220 plakalı otomobil, Yukarıdana köyü mevkisinde önünde seyreden Kazım Demir yönetimindeki kamyona çarptı.

Kazada, sürücü Kazım Kaya ve eşi Fatma Kaya (62) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Fatma Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

