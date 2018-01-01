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Karabük'te trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük'e gelen Bekir Sıtkı Gülhan yönetimindeki 35 KH 505 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Mücahit Köylü'nün kullandığı 37 BM 631 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Mine Gülhan yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mücahit Köylü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(AA)

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