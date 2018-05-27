Karabük'te trafik kazası: 1'i çocuk 6 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Faruk Coşar (27) yönetimindeki 78 BA 346 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda, Alparslan Özcan (44) yönetimindeki 78 DE 867 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Coşar ve Özcan ile otomobillerdeki Kadriye Küren (35), Betül Özcan (5), Ayten Güzel (47) ve Mevlüt Kocakaya (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

