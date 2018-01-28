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Karabük'te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rahman Aksoy yönetimindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, Karabük-Ankara karayolunun Aslanlar mevkisinde, Ankara istikametine giden Özgür Y. yönetimindeki 51 BL 766 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, jandarma, polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada yaralanan sürücü Aksoy, Zekiye Aksoy, Seda Erorhan (30), Uğur Erorhan (32) ve Ali Çınar Erorhan'ı (3), ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar daha sonra, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelemesinin ardından araçlar kaza mahallinden kaldırıldı.

(AA)

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