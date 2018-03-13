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Karabük'te trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:48 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde, Metin M. (50) kullandığı 37 HF 601 plakalı otomobille, yolun karşısına geçmek isteyen Nazife Akman'a (82) çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Karabük Safranbolu trafik kazası

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