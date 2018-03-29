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Karabük'te trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:23 | Son Güncelleme

Kavşakta kontrolünü kaybederek bir restoranın bahçe duvarına çarpan ve devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

Karabük'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İnan Keskin yönetimindeki 78 SU 092 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir restoranın bahçe duvarına çarptı.

Devrilen otomobilin sürücüsü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kaza anı, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, Keskin idaresindeki otomobilin kavşağa girdiği ve yoldan çıkarak restoranın duvarına çarptığı, daha sonrada devrildiği görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük MOBESE trafik kazası

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