Karabük'te trafik kazası: 6 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burak Davul yönetimindeki 34 DS 6611 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Emek Kavşağı'nda Bahattin Ercan yönetimindeki 78 AD 106 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Ercan yönetimindeki otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Özkan Dönmez, Selahattin Hastürk, Melahat ve Esra Ercan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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