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Karabük'te trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:33 | Son Güncelleme

İstinat duvarına çarpan otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Ayşenur Aydoğan (24) yönetimindeki 78 BJ 176 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Aslanlar köyü mevkisinde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Mustafa (43), Durdu (47), Müyesser (68), Kerim Can (14) ve Müyesser Aydoğan (19) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ve inceleme yapan polis ile jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskipazar Karabük trafik kazası yaralı

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