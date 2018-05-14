Karabük'te trafik kazası: 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Ayşenur Aydoğan (24) yönetimindeki 78 BJ 176 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Aslanlar köyü mevkisinde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Mustafa (43), Durdu (47), Müyesser (68), Kerim Can (14) ve Müyesser Aydoğan (19) yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ve inceleme yapan polis ile jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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