Karabük'te trafik kazası: 7 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük'e giden Gazi Ortatepe (40) yönetimindeki 78 SK 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda refüjdeki korkulukları ve aydınlatma direklerini çarparak karşı şeride geçti.

Otomobil, önce Ömer Yıldız (40) idaresindeki 78 AR 766 plakalı kamyonete daha sonra da Enes Akçaalan'ın (24) kullandığı 34 UYE 06 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler Ortatepe ve Yıldız ile Elif Ortatepe (31), Yakup Talha (10), Songül (37), Ömer Kayra (5) ve Yusuf Yıldız (16) yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Safranbolu istikametinden Karabük yönüne giden bir otomobilin, karşı şeride geçerek, bir kamyonet ve başka bir otomobile çarpması yer alıyor.

