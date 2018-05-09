Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Ö.Y. (38), F.K. (38), T.Ö. (24) ve L.B.A. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 270 gram esrar, 8 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanımı için yapılmış şişe düzeneği, 300 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu hap, 310 gram skunk, 7 gram Hint keneviri tohumu, 1 kuru sıkı tabanca ve 61 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

