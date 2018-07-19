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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

Operasyonda, 114 kök Hint keneviri ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen operasyonda, 114 kök Hint keneviri ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesindeki ormanlık alandaki bir yere Hint keneviri ekildiğini belirledi.

Ekili alan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle takibe alındı. Ekipler, bir süre sonra Hint kenevirlerini toplamaya gelen İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Buradaki 114 kök Hint kenevirini toplayan jandarma ekipleri, şüphelinin adresinde yaptığı aramada da kavanoz içinde bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
hint keneviri kubar esrar

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