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Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Preveze Caddesi'nde yalnız yaşayan Dursun Topal'ın (57) evden uzun süre çıkmadığını fark eden yakınları, eve geldi.

Topal'ı evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, Topal'ın ölümünü şüpheli bularak otopsi istedi.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından Topal'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgisi soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Topal Karabük şüpheli ölüm

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