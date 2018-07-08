Karabük'te yangın

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyünde çıkan yangında, cami, köy odası, 6 ev ile bu evlere ait bazı ahır ve samanlıklar kullanılmaz hale geldi.
Köyde Ahmet Şahin'e ait ahşap evde yıldırım düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangına, Karabük, Eskipazar, Safranbolu, Yenice ve Ovacık belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme müdürlüklerine ait arazözler ile yangın helikopteri müdahale ediyor.
Köye ayrıca sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, köydeki diğer birkaç ev, samanlık ile ahırlara da sıçradı.
Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak sonrası bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangının çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.
Köye, bölgedeki bütün itfaiye ekipleri ile Karabük'te bulunan yangın helikopterini sevk ettiklerini belirten Doğu, şöyle konuştu:
"Bir cami, bir köy odası ve 6 ev kullanılmaz hale geldi. Köyün yanındaki ormana sıçramadan yangın kısmen kontrol altına alındı. Devletimiz zarar gören vatandaşlarımızın yanında. Onların mağduriyetlerinin giderilmesi için şimdiden çalışmalara başladık. Yangını tamamen kontrol altına aldığımızda soğutma ve teknik çalışmalar başlayacak."
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