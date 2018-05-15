Karabük'teki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı hücre evine operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden M.A. ve E.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası küçülerek yapılanmasına devam ettiğini, sözde yeni "il abileri" atadığını tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatmış, örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı 6 hücre evine 9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda FETÖ'nün sözde il yöneticisi 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirilmişti.
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