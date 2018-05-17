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Karabük'teki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı hücre evine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden M.Ş, B.B. ve O.K.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası küçülerek yapılanmasına devam ettiğini, sözde yeni "il abileri" atadığını tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatmış, örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı 6 hücre evine 9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün sözde il yöneticisi 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirilmiş, 15 Mayıs'ta adliyeye çıkartılan şüphelilerden M.A. ve E.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hijyen evleri Karabük

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