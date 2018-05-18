Karabük'teki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı hücre evine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden M.H, A.B, M.E.G. ve A.F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden A.B. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca emniyetteki 14 kişinin de ifadelerinin ardından salıverildikleri belirtildi.

Böylece, operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden biri tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 22'si serbest bırakıldı.

FETÖ'nün, darbe girişimi sonrası küçülerek yapılanmasına devam ettiğini, sözde yeni "il abileri" atadığını tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatmış, örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı 6 hücre evine 9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün sözde il yöneticisi 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirilmiş, 15 Mayıs'ta adliyeye çıkartılan şüphelilerden M.A. ve E.P., 17 Mayıs'ta da M.Ş., B.B. ve O.K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

