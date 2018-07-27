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Karabük'teki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Kentte, 15 Temmuz 2016'dan bu güne kadar 276 sanığın 116 dosyadan yargılandığı, bunlardan 210'unun 2 ila 12 yıl arasında mahkumiyet cezaları aldığı belirtildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, 15 Temmuz 2016'dan bu güne kadar 276 sanığın 116 dosyadan yargılandığı, bunlardan 210'unun 2 ila 12 yıl arasında mahkumiyet cezaları aldığı bildirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye ilişkin 43 dosyanın 2017'de, 73 dosyanın da bu yıl içinde açıldığı ve bu dosyalarda 276 kişinin yargılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Açılan 116 dosyada toplam 276 sanık hakkında dava açıldı. Bunlardan 210'u 2 ila 12 yıl arasında mahkumiyet cezaları aldı. 30 sanığın da beraat ettiği davalarda, 16 kişi hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. 6 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı. 5 kişinin dosyası birleştirildi, 9 sanık hakkında da yetkisizlik kararı verilerek dosyaları başka illerdeki başsavcılıklara gönderildi." bilgilerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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