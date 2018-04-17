Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 2 eski öğretmen, 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu eski öğretmenler Şeref Önder ve Kemal Demiray ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını talep etti.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karabük'teki "komiser rütbesindeki personelin il imamları" olduğu öne sürülen Önder ve Demiray'ı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını karara bağladı.
Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!
Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali
Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum