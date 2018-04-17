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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY kapsamında haklarında dava açılan ve "komiser rütbesindeki personelin il imamları" olduğu öne sürülen 2 eski öğretmene 12'şer yıl hapis cezası verildi - Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 2 eski öğretmen, 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu eski öğretmenler Şeref Önder ve Kemal Demiray ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karabük'teki "komiser rütbesindeki personelin il imamları" olduğu öne sürülen Önder ve Demiray'ı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını karara bağladı.

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FETÖ/PDY hapis cezası Karabük Kemal Demiray Şeref Kaya

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