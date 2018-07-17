HABER

Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:35 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında Manisa'da gözaltına alınan eski öğretmen çift tutuklandı

Karabük'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen çift, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler Z.A. ve G.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, Manisa'nın Salihli ilçesinde olduğunu tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çift, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada şüpheli çiftin, FETÖ/PDY ile iltisaklı okullarda öğretmenlik yaptıkları ve haklarındaki soruşturma kapsamında lisanslarının iptal edildiği, şüpheli Z.A'nın ise örgütün ildeki emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"ndan olduğu ileri sürüldü.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Silivri'de sağanak ve fırtına etkili olduSilivri'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çift eski öğretmen FETÖ/PDY Karabük

En Çok Okunan Haberler

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.